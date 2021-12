Leckeres Weihnachten: Rezepte finden per App

Aus den Küchen duftet es vor und an Weihnachten nach Zimt und Schokolade. Mit diesen Apps finden Sie die besten Rezepte.

Die größte deutschsprachige Rezept-App hat für jede Jahreszeit etwas im Angebot, natürlich auch für Weihnachten. Fast 14.000 Rezepte finden sich unter dem Stichwort " Weihnachten", rund 19.000 unter "Plätzchen". Hier ist etwas für jeden Gaumen dabei. Die Anwendung funktioniert nicht nur auf Tablets oder Smartphones, sondern auch auf Streamingboxen. So können Weihnachtsbäcker sich von Amazons Alexa oder dem Google Assistant beim Backen anleiten und sich die Rezepte vorlesen lassen. "Chefkoch" gibt es für Android und iOS als kostenlose Basisversion oder als werbefreies "Pur"-Jahresabo für 14,99 Euro.

Die Macher des Magazins "Eat Smarter" legen ihren Fokus auf gesundes Essen: Mehr als 100.000 Rezepte sind in der kostenlosen App hinterlegt, die weitere Funktionen bietet. Hat man ein leckeres Rezept gefunden, lassen sich die nötigen Zutaten mit einem Klick einer integrierten Einkaufsliste hinzufügen. Außerdem erklärt "Eat Smarter" bei jedem der kuratierten Gerichte, was seine gesundheitlichen Vorteile sind. Die App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.

Sallys Welt

Die Rezept-Sammlung der Koch- und Backinfluencerin Saliha "Sally" Özcan (33) ist in der App "Sallys Welt" gebündelt. Unter der Kategorie " Weihnachten" finden User in der App jede Menge Inspiration, von Cheesecake-Sticks als Christmas-Variante über Schokoladenmandeln mit Zimt bis zu bunten Winter-Eintöpfen. Eine klassische Weihnachtsgans finden Hobbyköche aktuell in "Sallys Welt" zwar nicht, dafür viel Süßes und auch das ein oder andere winterliche Fleischrezept. "Sallys Welt" ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.