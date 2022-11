Nicht herumwischen! In jedem Fall sollten User eine Bildschirmsperre nutzen, aber auch schon beim Entsperren des Smartphones sollten Nutzer vorsichtig sein. "Anwender sollten ihr Gerät mit einer PIN oder biometrischen Merkmalen verriegeln", erklärt Thomas Uhlemann , Security Specialist beim Sicherheitssoftware-Anbieter ESET, auf Nachfrage von spot on news. "Auf gar keinen Fall sollten Wischmuster zum Einsatz kommen, diese bieten keinen ausreichenden Schutz und sind häufig leicht auf dem Display zu erkennen."

Backups anlegen



Der Branchenverband Bitkom empfiehlt zudem in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien, sogenannte Backups, des Smartphones durchzuführen, sodass wichtige persönliche Daten selbst im Falle eines Diebstahls nicht abhandenkommen. Gleichzeitig bietet es sich an, in den Optionen oder über eine zusätzliche Anti-Diebstahl-Software, Funktionen wie die Ortung des Geräts im Falle eines Verlustes zu aktivieren. Manche Apps ermöglichen es beispielsweise sogar Fotos eines Diebes an den rechtmäßigen Eigentümer eines Smartphones zu übermitteln.