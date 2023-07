Wir stellen Ihnen vier Möglichkeiten vor, mit denen Sie Dateien von den beliebten Messengerdiensten nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch auf Ihrem PC nutzen können.

Warum überhaupt Messenger-Dateien auf den PC transferieren?

Messengerdienste sind praktisch und auf fast jedem Smartphone zu finden. Mit Signal, Telegram, WhatsApp & Co. können Sie mit Freunden, Kollegen und in Gruppen nicht nur schnell Textnachrichten austauschen. Auch Bilder und Videos lassen über die Messengerdienste als Anhang verschicken. Einige hätten diese aber auch gerne auf dem PC. So wird etwa das Foto vom Enkelkind mit wenigen Klicks zum Desktophintergrund. Wir zeigen Ihnen mehrere Wege, um Anhänge von den besonders beliebten Messengern Signal, Telegram und WhatsApp auf Ihren PC zu bekommen.

1. PC-Version des Messengerdienstes verwenden

Es hat sich längst unter den Unternehmen, die hinter Signal, Telegram und WhatsApp stehen, herumgesprochen, dass die Nutzung der Messenger auf dem Desktop Vorteile bietet. Deswegen sind seit geraumer Zeit auch spezielle PC-Versionen der einzelnen Messengerdienste verfügbar. Hier lassen sich aber nicht nur Mediendateien direkt verwenden. Sie können auch lange Textnachrichten schneller und einfacher auf der großen PC-Tastatur als auf den kleinen Tasten des Smartphones tippen. Die Verbindung zwischen Smartphone und PC verfolgt bei allen Messengern über einen QR-Code. Bei der genauen Vorgehensweise gibt es aber Unterschiede.

PC-Software von Signal

"Signal für PC" heißt die Desktop-Version des Messengerdienstes Signal. Diese ist auf der Signal-Webseite nicht nur für Windows-Rechner, sondern auch für Macs und Linux-basierte Systeme erhältlich. Wir konzentrieren um hier aber auf die Windows-Variante. Laden Sie zunächst das Programm herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Nach dem Abschluss des Installationsprozesses erscheint ein QR-Code.

Um die Verbindung herzustellen, müssen Sie zunächst die Signal-App auf Ihrem Smartphone öffnen und dann zum Bereich "Einstellungen" wechseln. Der Weg dahin führt über die drei Punkte in der rechten oberen Ecke des Displays. Wählen Sie nun die Option "Gekoppelte Geräte" und bestätigen Sie mit einem Tippen auf das "+" unten rechts, dass Sie ein weiteres Gerät verbinden möchten. Das sich öffnende Kamerafenster richten Sie einfach auf den QR-Code, den Ihr PC-Bildschirm zeigt. Ist der Code eingelesen, fragt das Programm "Dieses Gerät koppeln?" Bestätigen Sie die Anfrage, indem Sie "Gerät koppeln" auswählen. Bei Bedarf können Sie dem verbundenen PC jetzt noch einen Namen zuweisen. Durch "Koppeln mit Telefon abschließen" beenden Sie die den Verbindungsprozess.

Signal synchronisiert jetzt alle Nachrichten und Kontakte, sodass die den Messenger auf dem PC genau wie auf Ihrem Smartphone nutzen können. Insgesamt bietet die PC-Version zwar etwas weniger Optionen als die Signal-App. Dafür ist das Herunterladen von Video- oder Bilddateien ganz leicht. Klicken Sie mit der rechten Maustaste das gewünschte Element an oder auf die drei Punkte, die sich daneben befinden. Wählen Sie anschließend die Option "Anhang herunterladen."

PC-Software von Telegram

Unter dem Link desktop.telegram.org finden Sie gleich vier Versionen von "Telegram Desktop". Dabei handelt es sich um "Telegram für Windows", "Telegram für Windows 64 Bit", "Telegram für Linux 64 Bit" sowie "Telegram für MacOs". Wir fokussieren uns wiederum auf die Windows-Variante. Laden Sie die gewünschte Version herunter und starten Sie das Programm. Telegram fragt Sie nun nach der gewünschten Sprache und gibt Ihnen weitere Informationen, die Sie jeweils mit einem Klick auf "Weiter" bestätigen. Wählen Sie danach "Installieren" und schließlich "Fertigstellen". Nach dem Start von Telegram auf dem PC lässt sich die Sprache noch verändern. Entscheiden Sie sich für "Weiter auf Deutsch", geht es mit der Option "Jetzt beginnen" weiter.

Ähnlich wie bei Signal erscheint ein QR-Code, den Sie wiederum mit dem zu verbindenden Smartphone einscannen müssen. Dazu starten Sie Telegram auf diesem Gerät und wechseln durch das Anklicken der drei Stricke links oben zu den "Einstellungen". Nach einem Klick auf "Geräte" müssen Sie nur noch die Option "Desktopgerät verknüpfen" wählen und den QR-Code abscannen. Nach Beendigung dieses Prozesses ist die Desktop-Version von Telegram mit ihrem Telegram-Konto verbunden. Das Speichern von angehängten Dateien erfolgt durch das Anklicken mit der rechten Maustaste und das Auswählen der Option von "Speichern unter…".

PC-Software von WhatsApp

Der beliebte Messenger WhatsApp lässt sich auf der Webseite whatsapp.com/download/ herunterladen. Neben Versionen für Android und iOS finden Sie hier auch eine Windows-Variante. Ein Klick leitet Sie zum App-Store von Microsoft weiter. Nach Abschluss des Installationsvorgangs auf Ihrem Desktop-Computer erscheint der obligatorische QR-Code.

Das System leitet Sie nun durch den Einrichtungsprozess. Starten Sie zunächst WhatsApp auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie dann "Verknüpfte Geräte" und anschließend die Option "Gerät hinzufügen" aus. Darauf öffnet sich die Scanfunktion, mit der Sie den QR-Code vom Bildschirm Ihres PCs erfassen können. Ist die Kopplung erfolgreich, stehen Ihnen alle Daten von WhatsApp auch auf Ihrem Desktop-Computer zur Verfügung. Das Herunterladen von Anhängen funktioniert wie bei Telegram über die rechte Maustaste und die Funktion "Speichern unter…".

2. Cloud nutzen

Nicht jede(r) möchte oder darf ein Programm auf dem PC installieren. Wenn das auch auf Sie zutrifft, können Sie dennoch Dateien Ihres Messengers auf den Desktop-Computer transferieren. Dabei hilft ein kleiner Umweg über die Cloud. Dabei lassen sich verschiedene Dienste wie Dropbox, Google Fotos oder One Drive nutzen. Verwenden Sie am besten die Funktion "Teilen" über den Sie sich Dateien auch selbst zumailen können.

Signal und Cloud

Starten Sie zunächst Signal auf Ihrem Smartphone und öffnen Sie die gewünschte angehängte Datei. Weiter geht es mit dem Antippen der drei Punkte daneben und der Option "Teilen". Nun können Sie einen Clouddienst aussuchen und den gewünschten Messenger-Anhang in die Cloud hochladen. Anschließend müssen Sie die Datei nur noch von Ihrem PC wieder aus der Cloud herunterladen.

Telegram und Cloud

Das Prozedere bei Telegram unterscheidet sich nur geringfügig von der skizzierten Vorgehensweise. Nach dem Öffnen der Datei genügt hier bereits ein Klick auf das Symbol "Teilen". Dieses befindet sich unten rechts neben dem Bild oder Video und stellt einen nach rechts zeigenden Pfeil dar. Wählen Sie einen Cloudspeicher aus und laden Sie die gewünschte Datei hoch. Danach lässt sich diese bequem aus der Cloud auf downloaden und auf der Festplatte Ihres Rechners speichern.

WhatsApp und Cloud

Tippen Sie unter WhatsApp zunächst die gewünschte Datei und anschließend die drei übereinander liegenden Punkte in der oberen rechten Ecke an. Wählen Sie aus der nun erscheinenden Liste die Option "Teilen" aus. Nach der Auswahl eines Cloudkontos und der Option "Hochladen" beginnt der Upload. Auf Ihrem Desktop-Computer können Sie anschließend den Clouddienst öffnen und die zuvor hochgeladene Datei auf Ihrem PC speichern.

3. PC und Smartphone via USB-Kabel verbinden

Sie wollen weder einen Messenger auf Ihrem PC installieren, noch Bilder oder Videos vom Smartphone in die Cloud hochladen? Dann können Sie Dateien immer noch übertragen, indem Sie beide Geräte mit einem USB-Kabel verbinden. Allerdings gibt es hier sowohl bei Smartphone-Modellen - vor allem bezüglich der Gestaltung der Ordnermenüs - als auch zwischen den Messengerdiensten einige Unterschiede.

USB-Datenübertragung bei Signal

Bevor Sie bei Signal erhaltene Daten übertragen können, ist das Abspeichern auf dem Smartphone erforderlich. Markieren Sie dafür das gewünschte Bild bzw. Video durch kurzes Antippen und starten Sie den Download, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem nach unten zeigenden Pfeil drücken. Die heruntergeladene Datei sollte anschließend in der Galerie Ihres Smartphones verfügbar sein. Schließen Sie es jetzt mit einem geeigneten USB-Kabel an Ihren PC an. Wenig später ploppt auf dem Computer ein Fenster auf, in dem Ihr Smartphone als verbundenes Gerät auftaucht. Ist das nicht der Fall, wechseln Sie zum Ordner "Dieser PC", wo alle verbundenen Geräte und Laufwerke aufgelistet sind. Klicken Sie auf den Ordner Ihres Smartphones und anschließend auf "Innerer Speicher". In den Unterordnern "Pictures" bzw. "Movies" finden Sie alle heruntergeladenen Bilder und Filme. Dabei verweist die Bezeichnung "signal-" auf den Messenger. Die Dateien können Sie einfach mit gedrückter linker Maustaste auf den Desktop oder in einen Ordner auf dem PC ziehen.

USB-Datenübertragung bei Telegram

Bei Telegram ist vor der Übertragung ebenfalls zunächst ein Download auf das Smartphone notwendig. Die weitere Vorgehensweise unterscheidet sich allerdings etwas - je nachdem, ob Sie ein Bild oder ein Video übertragen möchten. Bei einem Bild müssen Sie erst dieses und dann die drei Punkte in der rechten oberen Ecke des Displays antippen. Wählen Sie im aufklappenden Menü die Option "In der Galerie speichern". Bei einem Video finden Sie die drei Punkte direkt im Einzel- oder Gruppenchat. Dabei ist das Speichern sowohl in der Galerie als auch im Ordner "Downloads" möglich. Öffnen Sie auf Ihrem Rechner - nachdem Sie Smartphone und PC per USB-Kabel verbunden haben - wie bei Signal erst den Ordner, der Ihr Mobiltelefon darstellt und dann dessen "Internen Speicher". Die gesuchte Datei finden Sie entweder im Unterordner "Pictures", "Movies" oder "Download".

USB-Datenübertragung bei WhatsApp

Da WhatsApp gesendete Bilder und Videos direkt speichert, können Sie sich hier das Herunterladen von Hand sparen. Sie können also direkt den PC mit dem Smartphone verbinden und bekommen dann Letzteres im Ordner "Dieser PC" angezeigt. Klicken Sie auf den Ordner und anschließend auf den Unterordner "Interner gemeinsamer Speicher". Navigieren Sie nun zum Ordner "WhatsApp". Die gewünschte Datei findet sich, je nachdem, ob es sich um ein Video oder Bild handelt, in dem Unterordner "Media / WhatsApp Video, Sent" oder "Media / WhatsApp Images, Sent".

Anhänge, die Sie selbst erhalten haben, müssen Sie allerdings wie bei den anderen Messengern vor der Übertragung zunächst auf dem Smartphone speichern. Tippen Sie dazu zunächst auf das zu übertragende Bild oder Video und dann auf die drei Punkte in der oberen, rechten Bildschirmecke. Wählen Sie danach "Speichern". Jetzt müssen Sie nur noch Rechner und Mobiltelefon verbinden, den "Internen gemeinsamem Speicher" aufrufen und werden in den Unterordnern "Movies", "Pictures" oder "WhatsApp" fündig.

4. PC und Smartphone drahtlos verbinden

Viele Smartphones lassen sich mit dem PC auch drahtlos verbinden, um Daten zu übertragen. So ersparen Sie sich sowohl die Installation des Messengers auf dem PC als auch den Umweg über die Cloud oder die Anschaffung eines für die Datenübertragung geeigneten USB-Kabels. Allerdings benötigen Sie für die drahtlose Übertragung in der Regel zusätzliche Software - und zwar sowohl für das Smartphone als auch für Ihren Desktop-Computer. Eine gute Wahl ist in diesem Zusammenhang Airdroid.

Laden Sie zunächst das Programm auf Ihren PC herunter, wählen Sie "Deutsch" als Sprache und akzeptieren Sie das Lizenzabkommen. Bestätigen Sie mit einem Klick auf "Weiter" und wählen Sie dann "Installieren" und schließlich "Fertigstellen". Installieren Sie nun die App Airdroid auf dem zu verbindenden Smartphone. Hier müssen Sie nach Abschluss des Installationsprozesses noch ein Benutzerkonto einrichten. Wählen Sie dafür die Option "Registrieren" und geben Sie dann Mailadresse, Passwort sowie Spitznamen ein. Die Bestätigung der Eingaben erfolgt durch das Antippen der Schaltfläche "Registrieren". Wenig später verschickt das System einen Authentifizierungscode an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Mithilfe des Codes können Sie sich in der App "Verifizieren und anmelden". Wichtig: Damit Airdroid reibungslos funktioniert, müssen Sie der App auf Nachfrage die notwendigen Berechtigungen erteilen.

Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen, kann es mit dem Datentransfer schon fast losgehen. Nach dem Start der Software auf Ihrem PC müssen Sie zunächst Ihre Zugangsdaten eingeben und mit einem Klick auf "Anmelden" bestätigen. Bevor es zur Verbindung kommt, ist möglicherweise eine Autorisierung des Zugriffs gegenüber der Firewall erforderlich. Airdroid sollte nun Ihr Smartphone und im Bereich "Dateien" alle auf dem Gerät abgelegten Ordner anzeigen. Die gesuchten Bilder und Videos finden sie bei Signal, Telegram und WhatsApp wie im Kapitel "PC und Smartphone via USB-Kabel verbinden" erläutert. Darüber hinaus bietet Airdroid aber noch die praktische Möglichkeit des Fernzugriffs auf das Smartphone vom PC. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Option "Fernsteuerung" auf ihrem mobilen Gerät aktivieren.