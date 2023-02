Im Internet werden immer wieder Geräte angeboten, mit denen Sie angeblich viel Strom sparen können. Doch der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt nun davor: So sollen angebliche "Stromsparboxen" nicht nur völlig wirkungslos sein - sondern im Gegenteil durch den Eigenverbrauch die Stromrechnung zusätzlich erhöhen, ganz zu schweigen von den Anschaffungskosten.

Stromsparboxen: kosten viel, bringen wenig

Sogenannte Stromsparboxen haben in der Regel etwa die Größe eines WLAN-Repeaters. Diese Geräte sollen Sie einfach nur in die Steckdose stecken, und schon soll dadurch Ihr Stromverbrauch gesenkt werden. Und das nicht zu knapp: Anbieter dieser Geräte versprechen eine Ersparnis von bis zu 90 Prozent des herkömmlichen Stromverbrauchs. Das "Geheimnis" soll in der sogenannten Blindleistung liegen, die durch die Stromsparboxen reduziert werden soll. Laut Verbraucherschützern gibt es diese Blindleistung tatsächlich: Sie "ist ein Nebenprodukt bei der Stromlieferung und pendelt zwischen Empfängern und Erzeugern. Allerdings wird die Blindleistung für private Haushalte generell nicht berechnet und von den meisten Stromzählern auch nicht erfasst." Und was nicht erfasst wird, muss logischerweise auch nicht eingespart werden. Somit handelt es sich bei solchen Stromsparboxen um nichts anderes als Placebos - völlig wirkungslose Geräte, die nur vom Glauben an die Wirkung leben. Verschiedene solcher Boxen wurden von Fachleuten schon auseinandergebaut. Dabei habe man jedoch keinerlei Technik gefunden, die - in welcher Form auch immer - mit reduziertem Stromfluss in Verbindung steht. Darüber hinaus verursachen die Boxen jedoch selbst Stromverbrauch, was neben dem Kaufpreis auf die Kosten drückt.

Nur heiße Luft: Heizlüfter für die Steckdose

Auch diese Lösung werden oft als günstige Alternative zur klassischen Heizung verkauft: Heizlüfter für die Steckdose. Diese müssen Sie nur in eine Steckdose stecken, und schon produzieren diese Geräte einen warmen Luftstrom und versorgen Sie beispielsweise am Arbeitsplatz konsequent mit angenehmer Wärme. Die Kosten sollen dabei so gering wie möglich sein. Allerdings weisen Verbraucherschützer darauf hin, dass die Heizleistung im Vergleich zum gemessenen Stromverbrauch viel zu gering sei, um auf Dauer Kosten zu sparen - im Gegenteil, in der Regel zahlen Verbraucher auch hier drauf.

Klassische elektrische Heizlüfter weisen zwar eine hohe Wärmeleistung auf, gleichzeitig verursachen sie aber auch im laufenden Betrieb hohe Kosten. Auch hier warnen Verbraucherschützer und nennen sinnvolle Alternativen.

Wenig Wärme, hohe Brandgefahr: Teelicht-Öfen

Kurz nach dem deutlichen Anstieg der Energiekosten kam in den sozialen Netzwerken eine einfache und preiswerte Lösung auf: sogenannte Teelicht-Öfen. Doch bei den Verbraucherschützern findet auch diese Idee keinen großen Anklang. Neben der viel zu geringen Wärmeabstrahlung können diese "Öfen" eine echte Gefahr für einen Wohnungsbrand darstellen, da es sich hier um ein offenes Feuer handelt und ein sogenannter "Wachsbrand" als besonders schwer zu löschen gilt.

