Den Lasttest leiten Sie links unten mit "Start" ein. Das obere Verlaufsdiagramm zeigt Ihnen Temperaturveränderungen an. In dem Diagramm weiter unten erkennen Sie, ob Ihre CPU "limitiert". Das heißt, ob die Taktrate der CPU aufgrund von erhöhter Wärmeentwicklung absinkt. Falls dies der Fall ist, ist es ratsam, die Lüfter zu reinigen und die Wärmeleitpaste Ihrer CPU und GPU zu erneuern.

Übertaktung des Notebook-Prozessors



Je nachdem, welche CPU in Ihrem Notebook verbaut ist, werden Sie sich das Extreme Tuning Tool bei Intel oder den Ryzen Master bei AMD herunterladen. Beide Tools erlauben per Schieberegler die Kernspannung (Core Voltage) und die Taktrate zu erhöhen. Sie sollten hier unbedingt behutsam und in kleinen Schritten vorgehen und nach jeder Änderung den "Systemstabilitätstest" mit Aida64 Extreme durchführen. So stellen Sie schnell fest, ob Ihr Notebook noch stabil läuft. Bei Änderungen der Kernspannung (Core Voltage) ist es ratsam, sich nur in kleinen Schritten von 10 Millivolt an den möglichen Maximalwert heranzutasten.

Hinweis: Mit AMD- beziehungsweise Intel-Tools ist nicht jede Notebook-CPU kompatibel. Es gibt Hersteller, die in ihren Laptop-Modellen die Übertaktungsfunktion komplett sperren.