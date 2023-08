Diese Liste stellt aber noch viele weitere Informationen bereit. So kann zum Beispiel abgelesen werden, welche Geräte über den Gastzugang eine Verbindung mit dem WLAN herstellen. Außerdem gibt es den Bereich "Nicht verbundene Geräte". Dieser zeigt an, welche Geräte mit der Fritzbox und dem WLAN schon einmal verbunden waren. Die hier aufgeführten Geräte sind allerdings aktuell nicht online. Falls das gewünscht wird, können einzelnen Geräte aus dieser Liste entfernt werden. Das ist über das X-Symbol ohne Weiteres möglich. Wer das nutzt, sorgt dafür, dass bei einer erneuten Anmeldung zunächst das WLAN-Passwort eingegeben werden muss, bevor ein Zugang zum WLAN hergestellt werden kann.

Gelegentlich kommt es vor, dass in der Liste ein Gerät nicht mit Klarnamen, sondern mit der IP-Adresse angezeigt wird. Hier ist es über das Stift-Symbol möglich, eine Namensänderung vorzunehmen. Hierfür muss im Bereich "Name" die Bezeichnung des jeweiligen Geräts angegeben werden. Anschließend wird die Eingabe durch OK bestätigt und ist danach aktiv.

Über die Zeitschaltung des Drahtlosnetzwerks ist es möglich, dass WLAN zu vorher definierten Zeiten automatisch zu deaktivieren. Das ist sinnvoll, um Energie zu sparen. Denn es kommt nur sehr selten vor, dass ein WLAN 24 Stunden am Tag benötigt wird. Die Abschaltung ist Über "WLAN-Zeitschaltung" in der Konfigurationsmaske möglich. Hier muss dann der Bereich "WLAN-Zeitschaltung aktivieren" ausgewählt werden. Hier gibt es dann die Option "WLAN -> Funknetz täglich abschalten von". Hier können feste Zeiten definiert werden, zu denen das WLAN ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden soll.

Besonders individuelle Einstellungen sind über "WLAN Funknetz nach Zeitplan abschalten" möglich. Hier kann in einem Wochenstundenplan ganz gezielt festgelegt werden, wann sich das WLAN ein- beziehungsweise ausschalten soll. Wenn Sie dennoch einmal zu einer ungewöhnlichen Zeit ins Netz gehen müssen, ist das kein Problem. In diesem Fall muss lediglich der WLAN-Schalter an der Fritzbox gedrückt werden. Alternativ ist es möglich, an einen Router, an dem ein AVM-Telefon angeschlossen ist, den Code "#96*1*" einzugeben. Hierdurch wird das WLAN manuell eingeschaltet.